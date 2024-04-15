Инвестиции в Счастье: недвижимость остаётся надежным и высокодоходным инструментом

По данным аналитиков ЦИАН, Новосибирск вошел в десятку городов, где цены на квартиры в новостройках за последние пять лет выросли больше всего – в 2,2 раза, обогнав Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Только за прошлый год, согласно информации портала «СИБДОМ», квартиры на первичном рынке города подорожали на 10,7%. «Квадрат» в новостройке сейчас стоит, в среднем, 138,2 тыс. рублей. Поэтому недвижимость остается одним из самых популярных и надежных вариантов инвестиций.

Тот же ЦИАН сравнил потенциал доходности от банковских депозитов и инвестиций в недвижимость и пришел к выводу, что, с учетом прогнозируемой инфляции, банковский вклад — это лишь способ сохранить свои средства с минимальной прибылью. А с точки зрения долгосрочной перспективы, недвижимость значительно выигрывает. Она не просто покрывает инфляцию, но и приносит реальную прибыль – как от аренды, так и от последующей продажи.

Другой вопрос, что выбирать новостройку для покупки квартиры надо с умом, поскольку здесь есть важные нюансы. Дело в том, что рост цен на квартиры неравномерен, и не на всякой недвижимости удастся заработать. Как изменится цена квартиры, во многом зависит от локации. В популярных районах цены растут быстрее, в непопулярных — меньше или не растут совсем.

Одна из наиболее перспективных локаций, с точки зрения как удобства собственного проживания, так и арендного потенциала, и ликвидности – Кольцово. Этот популярный поселок, из которого до центра Новосибирска можно добраться примерно за полчаса, можно назвать самодостаточным – и в плане рабочих мест, и в плане инфраструктуры, быта и культуры. Это не «спальный» район, здесь есть все, чтобы человек учился, работал и отдыхал.

Поэтому, например, если на старте продаж в первом корпусе жилого комплекса «Счастье в Кольцово» один квадратный метр стоил 91 тысячу рублей, то меньше чем за год его цена выросла до 130 тысяч.

«Счастье в Кольцово» — первый жилой комплекс федеральной девелоперской Группы «Эталон» в Новосибирской области. Компания уже 37 лет возводит различные по масштабу объекты от точечных жилых домов до крупных инвестиционных проектов. Под брендом «Счастье» компания реализовала уже 25 комплексов в Москве, а теперь создаёт уникальный комфортный жилой проект в окружении лесного массива недалеко от столицы Сибири.

Без компромиссов: городской комфорт в союзе с природой

Уникальное сочетание комфорта современного города со спокойствием и тишиной загородной жизни – это про Кольцово. И это – главная особенность жилого комплекса «Счастье в Кольцово», который расположился в экологически чистом микрорайоне наукограда.

При этом, Кольцово – один из ведущих научных центров Новосибирской агломерации, где расположен известный на всю страну центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», а уже в этом году планируется запустить драйвер всей российской науки – уникальный комплекс СКИФ, или Сибирский кольцевой источник фотонов, самый мощный в мире.

Поэтому здесь, начиная с дошкольного и школьного уровня, сложилась сильная образовательная и научная среда с огромным потенциалом, который в перспективе будет только расти. Как и потенциал всего наукограда.

Помимо образовательных и карьерных перспектив, в Кольцово есть место и прогулкам у пруда, и семейным праздникам, и спорту. Для каждого жителя найдется занятие по душе. Достаточно сказать, что не каждый район может похвастаться наличием бассейна, конного клуба, горнолыжного склона или ледовой спортивной арены, где можно играть в хоккей.

Благодаря удобной транспортной развязке жители могут легко добраться до центра Новосибирска и других районов города. Дороги через с. Барышево связывают жилой комплекс с Первомайским районом Новосибирска с северо-западной стороны, а с южной— с Академгородком. Кроме того, поблизости проходит участок строящегося Восточного обхода Новосибирска, что в недалеком будущем еще улучшит транспортную доступность жилого комплекса.

Террасы и «умный дом»

По проекту первой очереди жилого комплекса «Счастье в Кольцово», в микрорайоне 5а наукограда возведут восемь зданий переменной этажности от 7 до 16 этажей. Общее количество квартир в этих жилых домах составит 883 кв. м, среди них уютные и эргономичные квартиры от 25 кв. м до просторных 125 квадратных метров с европейскими планировками, включающими кухню-гостиную и гардеробную, а также двухуровневые квартиры с террасами.

Кроме того, жилой комплекс планируют оснастить системой «умный дом», включающей, кроме прочего, IP-домофонию с широким функционалом и возможностью видеосвязи с посетителями, а также бесконтактную систему въезда в паркинг.

Зелёная зона и подземный паркинг

В проект комплекса включены не только жилые помещения, но и инфраструктура для коммерческих и сервисных нужд. Подземный этаж будет оборудован кладовыми для хранения крупногабаритных и сезонных вещей, а также паркингом на 224 места. Во входных группах обустроены помещения, где можно оставить коляску, велосипед или самокат.

Во внутреннем дворе, закрытом от автомобилей и шума улиц, появятся детские и спортивные площадки, а также живописные островки для любителей отдыха в тишине. Ландшафтный дизайн первой очереди «Счастье в Кольцово» предусматривает даже зеленые зоны для занятий гимнастикой и йогой. А для владельцев собак обустроят специальный «гав-маршрут» для прогулок с домашними животными.

Старт продаж во втором корпусе

Совсем недавно, в конце марта, Группа «Эталон» открыла продажи квартир во втором корпусе жилого комплекса «Счастье в Кольцово» — новом 12-этажном жилом доме. Покупателям предлагают 55 квартир с классическими и «евро» планировками, подразумевающими, как уже упоминалось, просторные кухни-гостиные и гардеробные. Среди них — 33 двухкомнатные квартиры и 22 трёхкомнатные.

На каждом этаже будет не более пяти квартир. Первый этаж отдадут под коммерческие помещения – магазины и сферу услуг, а на цокольном уровне разместятся 17 кладовых.

Условия покупки

Предусмотрены и специальные условия покупки. К примеру, недавно Группа «Эталон» запустила программу «рассрочки» с первоначальным взносом от 5% и ежемесячным платежом в размере 30 000 рублей до ввода дома в эксплуатацию.

Остаточный платеж необходимо внести летом 2026 года. Для этого можно воспользоваться ипотечными программами, которые предоставляются банками-участниками программ господдержки, или внести средства от продажи, например, имеющейся недвижимости. Еще одно преимущество рассрочки — цена на квартиру будет зафиксирована в момент заключения договора и не вырастет в процессе строительства.

Квартира в жилом комплексе «Счастье в Кольцово», безусловно — яркий пример высоколиквидной недвижимости, которая будет гарантированно расти в цене и сможет приносить устойчивую прибыль. Не говоря уже о том, что это еще и хорошая инвестиция в будущее семьи, ее благополучие, которое и есть – счастье.

Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте Группы «Эталон».

Общество с Ограниченной Ответственностью «Специализированный застройщик «Эталон-Новосибирск» (входит в Группу «Эталон»)

Офис Группы «Эталон»: г. Новосибирск, ул. Некрасова, 39

Тел.: +7 (383) 388-84-95

Застройщик жилого комплекса «Счастье в Кольцово» — Общество с Ограниченной Ответственностью «Специализированный застройщик «Эталон-Новосибирск» (входит в Группу «Эталон»). Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

Рассрочка предоставляется застройщиком Общество с Ограниченной Ответственностью «Специализированный застройщик «Эталон-Новосибирск» и действует до введения объекта в эксплуатацию. В зависимости от квартиры будет меняться общая стоимость и сумма остаточного платежа. Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф. Акция «Беспроцентная рассрочка с промежуточным платежом и первоначальным взносом от 5%» действует до 30.04.2024.

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