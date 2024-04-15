Кологривый рассказал о том, что не пил год перед дебошем в Новосибирске

Актер из Новосибирска Никита Кологривый рассказал, что не употреблял спиртное год перед дебошем в кальянной.

В интервью с журналистской Лаурой Джугелией Никита Кологривый, актер из Новосибирска, рассказал, что испытывал психологические проблемы перед дебошем, который устроил в родном городе.

В те времена, по словам артиста, у него часто были слезы и истерики, а до инцидента в кальянной он не пил алкоголь год.

Напомним, что он устроил дебош в ночь с 18 на 19 марта в кальянной Tangiers Lounge. По словам сотрудников заведения, Кологривый приставал к официантке, а потом бросился с кулаками на персонал бара. Суд арестовал его на 7 суток. В СИЗО он написал поэму для дочери.