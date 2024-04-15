Коттедж с бассейном за 89 млн руб продают под Новосибирском

В Новосибирской области продают коттедж с бассейном за 89 миллионов рублей.

На сайте о продаже недвижимости опубликовали объявление, в котором указали, что за 89 миллионов рублей продают трехэтажный современный коттедж в поселке Озерный в лесной зоне Новосибирской области.

Продавец указал, что площадь участка составляет 15 соток. В доме сделан ремонт, есть СПА-зона с бассейном для отдыха, а также во дворе установлена зона с мангалом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в центре Новосибирска продают квартиру в стиле барокко за 25 миллионов.