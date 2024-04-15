Квартира в Америке и дорогие «Мерседесы». Участники картельного сговора в клинике «Мешалкина» красиво жили на ворованные деньги

15 апреля в Новосибирске осудили пятерых фигурантов картельного дела из клиники Мешалкина, стоимость имущества которых исчислялось сотнями миллионов рублей — из зала суда они вышли с баулами.

Напомним, нарушение закона о конкуренции в клинике выявили после проверки ФАС — ООО «Терра» и ООО «Компания Фито» вступили в картельный сговор с руководством учреждения. Дом заместителя директора по научной работе Евгения Покушалова, которого обвинили в крупной растрате или присвоении крупных сумм, обыскали сотрудники ФСБ. Оказалось, что откаты позволили Покушалову купить для тещи квартиру в Нью-Йорке.

Далее в СИЗО отправили жену руководителя научно-исследовательского центра, депутата Заксобрания Новосибирской области Александра Караськова. Директор клиники Мешалкина уволился, лишился мандата депутата из-за всплывшего неучтенного загородного особняка.

Еще два фигуранта этого скандального дела — Александр Сорокин и Евгений Первушин, возглавлявшие организации-поставщики. Было установлено, что с 1 сентября 2015 года по 19 февраля 2019 года они, используя служебное положение Караськова, похитили из федерального бюджета 1 миллиард 895 миллионов 961 тысячу и 72 рубля. Минздраву России причинен ущерб на указанную сумму. Кроме того, Первушин, Сорокин и Караськов совершили с полученными средствами операции на общую сумму 588 миллионов 288 тысяч 472 рубля. О роскошной жизни свидетельствуют коттеджи и дорогостоящие «Мерседесы», которые у осужденных изъяли в счет государства.

Каждый из фигурантов проведет в тюрьме от трех до четырех с половиной лет. Из зала суда их вывели в наручниках и с внушительными по размерам баулами.