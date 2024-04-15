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общество

Мигрантам запретили работать в магазинах и такси Новосибирска. Полный список ограничений

Фото: Сиб.фм/Густаво Зырянов

Проживающим в Новосибирской области иностранным гражданам запретили вести трудовую деятельность в некоторых сферах торговли и в такси.

Соответствующее постановление 15 апреля подписал губернатор региона Андрей Травников. Мигрантов, работающих по патентам, нельзя будет нанимать на должности продавцов табачных изделий и напитков с специализированных магазинах, водителями арендованных авто и легковых такси.

К таким мерам власти Новосибирской области прибегли ради безопасности населения, для приоритетного трудоустройства граждан РФ. Компаниям, где на указанных должностях трудятся мигранты, дали на их увольнение два месяца.

Ранее мы писали о том, что иностранцы массово покидают Россию после теракта в «Крокусе». Мы разбирались — грозит ли предприятиям дефицит кадров.

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Галина Чебыкина
Журналист

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