Мигрантам запретили работать в магазинах и такси Новосибирска. Полный список ограничений

Проживающим в Новосибирской области иностранным гражданам запретили вести трудовую деятельность в некоторых сферах торговли и в такси.

Соответствующее постановление 15 апреля подписал губернатор региона Андрей Травников. Мигрантов, работающих по патентам, нельзя будет нанимать на должности продавцов табачных изделий и напитков с специализированных магазинах, водителями арендованных авто и легковых такси.

К таким мерам власти Новосибирской области прибегли ради безопасности населения, для приоритетного трудоустройства граждан РФ. Компаниям, где на указанных должностях трудятся мигранты, дали на их увольнение два месяца.

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