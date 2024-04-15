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общество

Мусорный смерч и град пришли в Новосибирскую область 14 апреля

Фото: администрация Карасукского района

Сразу два необычных явления смогли лицезреть жители разных районов области и если к одним пришёл град, то к другим мусорный смерч.

В некоторых районах области днем 14 апреля прошли осадки в виде дождя и града. В Искитиме наблюдалась аномалия в виде мусорного смерча.

С градом столкнулся Карасук. По словам очевидцев, он был небольшого размера, но местами успел покрыть землю слоем в несколько сантиметров.

Искитим град обошёл, однако тут местные жители лицезрели смерч, который подхватил валяющийся мусор и раскидал его по всей улице.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что в Новосибирске прошелся смерч на ОбьГЭСе.

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Роман Чугаев
Журналист

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