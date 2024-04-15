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общество

Новосибирец продает два подлинных автографа Байдена за 190 тысяч рублей

Фото: социальные сети

Автор объявления заявил, что подобных артефактов в России почти нет.

На сайте с объявлениями в Новосибирске появилось предложение приобрести два настоящих автографа и две факсимильных подписи Джо Байдена из фондов частного музея.

Автор объявления продает две черно-белые фотографии 1982 и 1978 годов с дарственной надписью Байдена. Он уточняет, что фотографии являются подлинными.

«Любой эксперт в области графологии это подтвердит», — написал он.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают 180 карточек ХК «Сибирь» за 25 тысяч рублей

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Нина Раневская
Журналист

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