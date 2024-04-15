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общество проиcшествия

Новосибирец пытался задушить врача и украл у нее золото с телефоном

Фото: Сиб.фм

Пациент психиатрической больницы предстанет перед судом в Новосибирске за покушение на убийство медицинского работника и кражу имущества.

В Новосибирске заместитель прокурора Железнодорожного района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Черепановского района Новосибирской области, который обвиняется по статье “покушение на убийство”, а также по статье “кража”.

По предварительным данным, осенью прошлого года пациент психиатрической больницы находился на лечении в связи с алкогольной зависимостью. Мужчина попросил у медицинского работника сотовый телефон, на что та отказала ему, тогда пациент напал на врача, начал душить ее и украл телефон вместе с золотыми украшениями, причинив ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей.

Медицинскому работнику была вовремя оказана помощь, а преступника успели задержать.

Сейчас уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.

Напомним, что суд Новосибирска вынес приговор известному бодибилдеру из Казахстана.

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Валерия Митрохина
Журналист

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