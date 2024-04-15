Новосибирск попал в топ популярных направлений на майские праздники

По данным сервиса путешествий Туту, на майские праздники 2024 года большинство пассажиров (около 83,3%) выбирают внутренние авиаперелеты по России.

Эксперты проанализировали покупки билетов с 27 апреля по 12 мая и установили, что около 11,6% билетов оформляется на страны ближнего зарубежья, в то время как на дальнее зарубежье и в Европу приходится 4% и 1,1% билетов.

Самые популярные направления на майские праздники включают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды, с долей пассажиров в столицу составляющей 14,3%, в Санкт-Петербург – 10%, в Сочи – 9,1%, в Калининград – 5,7%, и в Минеральные Воды – 4,7%. Кроме того, популярными направлениями для путешествий также являются Екатеринбург, Казань, Махачкала, Красноярск и Новосибирск.

Маршрут Москва — Калининград оказался самым популярным среди пассажиров на майские праздники. На втором месте по популярности остался маршрут Москва — Сочи. Кроме того, пассажиры из Москвы также предпочитают направления в Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Махачкалу, в то время как путешественники из Санкт-Петербурга выбирают Москву, Сочи, Казань, Калининград и Минеральные Воды.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области мигрантам запретят работать по некоторым видам деятельности.