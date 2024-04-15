Новосибирские студенты собрались у НГТУ из-за досмотра

Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) недовольны из-за длительных очередей перед входом в учебное заведение.

По их словам, проблема связана с введением новых рамок металлоискателей и более строгого досмотра со стороны охраны. Когда рамка срабатывает, студентам приходится проходить дополнительную проверку рюкзаков и предъявлять содержимое карманов, что замедляет процесс входа в здание.

Эти новые меры безопасности были внедрены в университете с начала прошлой недели, 8 апреля. С тех пор студентам приходится терпеливо ждать, прежде чем начать занятия.

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