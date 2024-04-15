Новосибирский актер Кологривый признался, что его отчим служит в ВСУ

Уроженец Новосибирска Кологривый часть детства провёл на Украине.

Знаменитый актёр Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана», признался в интервью с FAMETIME TV, что муж его матери — украинский военный.

Кологривый поделился, что его мать, проживающая на Украине, вышла замуж за человека, который служит в украинской армии.

«Поэтому я как бы меж огней нахожусь», — с улыбкой добавил актёр.

Никита Кологривый, родившийся в Новосибирске, провёл часть своего детства на Украине, где его исключили из единственной русской школы из-за плохого поведения. Его отец проживает в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский актер Кологривый прокомментировал дебош в ресторане.