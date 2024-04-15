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общество

"Погнал маленько": новосибирский актер Кологривый прокомментировал дебош в ресторане

Фото: скриншот видео

Никита Кологривый дал комментарий после инцидента в кальянной Новосибирска.

Во время интервью на YouTube-канале Лауры Джугелии актер из Новосибирска Никита Кологривый заявил, что был не в трезвом состоянии, когда устроил драку в кальянной. Он также уточнил, что у официантки, которую укусил в разгаре своих эмоций, не было претензий к нему не следующее утро, и он даже позвонил ей, чтобы извиниться.

Никита признался, что говорить про драку ему очень стыдно и он не любит это обсуждать.

"Я так скажу: я никогда не ищу драки первым и считаю, что здесь погнал маленько", — ответил актер.

Также ранее Сиб.фм рассказывал, что новосибирский актер Никита Кологривый написал поэму для дочери в СИЗО.

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Валерия Митрохина
Журналист

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