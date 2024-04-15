Новосибирский актер Кологривый признался в романе с Муцениеце

Актер из Новосибирска Никита Кологривый рассказала о романе с Агатой Муцениеце.

Во время интервью журналистке Лауре Джугелии на новосибирский актер Никита Кологривый рассказал, что у него был роман с актрисой Агатой Муцениеце, которая является экс-женой другого новосибирского актера Павла Прилучного.

Никита отметил, что состоять в отношениях с коллегой по цеху абсолютно нормально, ведь таким образом вы помогаете друг другу.

“Это такая помощь игре, то есть поиск тепла и так далее”, — прокомментировал актер.

Также Кологривый считает, что новость о романе с Муцениеце расстроила ее бывшего мужа Прилучного, но ему некогда было горевать по этому поводу, так как у Павла появилась новая семья.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский актер Никита Кологривый написал поэму для дочери в СИЗО.