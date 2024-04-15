Новосибирский актер Кологривый сказал, что Янковский не проходил кастинг на роль в «Слове пацана»

Актер Никита Кологривый выразил свои мысли о коллеге Иване Янковском в интервью для YouTube-канала.

Он отметил, что в отличие от себя, Иван не проходил кастинг для роли в сериале «Слово пацана». Кологривый выразил сомнения в актерском таланте Янковского, добавив, что последний, по его мнению, не сможет превзойти своего известного деда Олега Янковского.

Однако Кологривый подчеркнул, что Иван Янковский ему нравится как друг.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский актер Кологривый признался, что его отчим служит в ВСУ.