Новосибирский актер Прилучный будет судиться с бывшей женой из-за алиментов

Судебное заседание состоится 24 апреля.

Актер Павел Прилучный, проживающий в Новосибирске, уже четыре года в разводе. За это время он смог вновь вступить в брак и стать отцом ребенка. Тем не менее, отношения между Прилучным и его бывшей супругой, актрисой Агатой Муцениеце, остаются напряженными.

Агата Муцениеце обратилась в суд с требованием пересмотра алиментов, которые Павел Прилучный платит на содержание их двоих детей — 11-летнего Тимофея и 8-летней Мии. Судебное разбирательство будет проводиться в Головинском районном суде. Заявление от Агаты Муцениеце поступило в суд 25 декабря 2023 года.

Павел Прилучный, несмотря на развод, поддерживает отношения с детьми и регулярно публикует их фотографии в своих социальных сетях. Судя по его публикациям, он активно участвует в жизни детей. Однако, по словам источника, Агата Муцениеце считает, что алименты, которые ей выплачивает Прилучный, не соответствуют финансовым возможностям актера и требует перерасчета на более высокую сумму.

Судебное заседание по этому делу назначено на 24 апреля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский актер Павел Прилучный задолжал почти 60 тысяч рублей за коммунальные услуги.