сегодня
15 апреля, 21:29
пробки
2/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 93.58 | eur 99.79
сегодня
15 апреля, 21:29
пробки
2/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 93.58 | eur 99.79
сегодня 19:00
общество

Под Новосибирском 146 участков остаются подтопленными

Фото: ТУАД НСО

В Новосибирской области продолжают оставаться подтопленными 46 приусадебных участков и 100 дачных участков. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Подтопление остается проблемой в четырех населенных пунктах Искитимского, Карасукского, Тогучинского и Сузунского районов. 46 приусадебных участков до сих пор остаются под водой. Также подтоплены 100 участков в дачных обществах Новосибирского и Мошковского районов.

Спасателям удалось освободить от воды 60 приусадебных участков в СНТ «Рябинка» Новосибирского района, 91 участок в СНТ «Кедр» и 120 участков в СНТ «Кирпичник» Мошковского района.

Также отмечается, что спасатели провели осмотр реки Иня от СНТ «Кедр» до устья и не обнаружили заторов из-за льда. Повышение уровня воды там связано с таянием снега. На некоторых участках в районе Иня ведется откачка воды с помощью мотопомп.

Ранее Сиб.фм сообщал, что врио мэра Новосибирска Клемешов похвалил сотрудников за ремонт Октябрьского моста.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в