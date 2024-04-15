Врио мэра Новосибирска Клемешов похвалил сотрудников за ремонт Октябрьского моста

Временно исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов похвалил рабочих за проведенные работы по ремонту Октябрьского моста.

По его оценке, благодаря ремонту удалось снизить пробки во время движения по мосту.

Клемешов говорит, что мост стал более проходимым после крупных ремонтных работ. Он отметил, что эффект особенно заметен в периоды пикового трафика и при движении с левого берега на правый. Есть еще небольшие доработки, но они уже находятся на завершающей стадии.

Кроме того, Клемешов отметил, что в связи с установившейся хорошей погодой в городе необходимо ускорить темпы ремонта дорог, особенно там, где лужи уже успели высохнуть. Сергей Эпов, заместитель начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска, пояснил, что объем работ по ямочному ремонту в городе планируется увеличить.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске многоквартирный дом в соцгородке на Пархоменко хотят снести.