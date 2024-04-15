Под Новосибирском продлили запрет проезда по двум дорогам из-за паводка

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области продлило ограничения на движение транспорта по двум дорогам из-за паводка.

Пресс-служба ведомства сообщила, что закрыто движение через дамбу на реке Карасук близ посёлка Базово в Чулымском районе до 18:00 четверга, 18 апреля из-за частичного размыва проезжей части и перелива воды с глубиной 10 см.

Дороги с ограниченным проездом включают в себя К-36 «Чулым-Ужаниха-Базово» и Н-3208 «1 км а/д «Н-3207» — Базово – гр. Ордынского района» в Чулымском районе, а также Н-2232 «Шайдуровский – Базово» и Н-2219 «146 км а/д «К-17 – р» — Шайдуровский» в Ордынском районе.

В качестве объездных маршрутов предложены трассы К-30 «103 км а/д «К-17-р» — Петровский – Большеникольское – Чулым» и К-09 «203 км а/д «К-17-р» — Каргат».

Также до 17:00 пятницы, 19 апреля, движение всех видов транспорта по дороге Майское – Чернаки ограничено из-за размыва проезжей части на 2-ом километре из-за талых вод. На данный момент специалисты ведут наблюдение, а после спада вод начнутся работы по ремонту и восстановлению.

По информации от ТУАД, с начала весны зафиксировано уже 113 случаев паводков, из которых 96 уже ликвидированы, а 17 остаются в работе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Сибири уровень Оби превысил критическую отметку.