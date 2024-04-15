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общество

В Сибири уровень Оби превысил критическую отметку

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

На Алтае поднялась рука из-за паводка.

По всей Сибири продолжаются весенние паводки, которые разрушают территории областей, топят дороги, дома и дачные участки.

Так, по данным пресс-службы правительства Алтайского края, уровень воды в реке Обь в городе Камень-на-Оби составил 715 сантиметров, что на 15 сантиметров выше критической нормы.

В связи с этим в городе сейчас стараются укрепить береговую линию прибрежных территорий, а с помощью дронов проводится мониторинг ледохода. Также для ликвидации последствий задействованы 494 спасателя и 209 единиц техники.

Напомним, что в Новосибирской области МЧС заявили об угрозе ЧС по паводку.

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Валерия Митрохина
Журналист

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