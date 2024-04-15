«Разогнал гадюшник» В Новосибирске снесли нелегальные торговые точки

На Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошло событие, привлекшее внимание местных жителей.

В социальных сетях появилось видео, где водитель спецтехники устроил наезд на торговые точки нелегальных продавцов.

Инцидент вызвал обсуждения в городе. Многие высказали поддержку действиям водителя, считая его радикальные действия долгожданным решением проблемы с уличной торговлей.

«Разогнал гадюшник!» «Устроили бомжатник. Спасибо, что убрались!» «Приезжай на Хилок, давно пора!» «Приглашаем вас на Ленинский рынок», — высказали жители в комментариях.

Некоторые горожане предположили, что акция могла быть согласована с местными властями, так как на территории, где произошел инцидент, планируется создание сквера, а самовольные торговцы не хотят покидать это место.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за три месяца из Новосибирска выдворили почти 700 мигрантов.