Родственники участников картеля из клиники Мешалкина расплакались после приговора

В Центральном районном суде Новосибирска рассмотрели уголовное дело участников картеля из клиники Мешалкина: Александр Караськов, его жена Ирина Бойцова, Александр Сорокин и Евгений Первушин отправились в колонию с тремя баулами. Родственники предпринимателей обняли кормильцев и расплакались.

Всю историю скандала, связанную с растратой бюджетных денег в размере 1,8 миллиарда рублей, Сиб.фм сегодня уже рассказывал. В итоге бывший глава НИИ, кардиолог Александр Караськов получил три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей, его супруга и заместитель Ирина Бойцова – 3 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Предприниматели, поднявшие на поставках медтоваров сотни миллионов рублей, заслушали более суровые приговоры. Евгению Первушину в качестве наказания назначили 4 года и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллион рублей. Второму коммерсанту Александру — 4 года 4 месяца колонии общего режима с таким же штрафом.

«Судом частично удовлетворены исковые требования представителя потерпевшего на сумму 927 миллионов 454 тысячи 684 рубля и 15 копеек»,

- добавила старший помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.

Супруги Александр Караськов и Ирина Бойцова вели себя спокойно после оглашения приговора и молча обнялись. А вот Александра Сорокина и Евгения Первушина долго не хотели отпускать родные со слезами на глазах.

Кстати, коммерсанты запаслись сразу тремя баулами с вещами. На вопрос: «зачем столько?» — женщина из группы поддержки ответила: «а вы зачем кофту на себя одели? Пришли бы в трусах».

Видимо, в сумках тёплые вещи – оптом...