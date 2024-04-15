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общество

Смерч, град и ливень: опубликованы кадры разгула стихии в Новосибирской области

Фото: скриншот видео

В Новосибирскую область пришел град, смерч и сильный ливень.

Апрельская погода не перестает удивлять новосибирцев — перепады температуры сопровождаются разными природными явлениями, которые неожиданно возникают в регионе.

Так, например, 14 апреля Новосибирскую область накрыла аномальная погода. Администрация Карасукского района опубликовала видеозапись в социальной сети, на которой град полностью перекрыл поверхность земли, вместе с ним был также и сильный ливень.

Помимо этого в этот же день в Искитиме Новосибирской области прошел сильный смерч, который просто сносил все на своем пути и закручивал в единый вихрь.

На этой неделе погода должна стабилизироваться и в область придет теплая температура до +15 градусов.

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Валерия Митрохина
Журналист

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