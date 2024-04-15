Сразу 176 мигрантов нашли в одной организации Новосибирска

Полиция и Росгвардия наведались в одну из организаций Новосибирской области, где выявили 176 иностранных работников.

Компания расположена в Новосибирском районе — что это за организация, в УМВД не сообщают.

По данным пресс-службы окружного ведомства, здесь нашли нарушения. В отношении восьмерых сотрудников составили административные протоколы по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Также организована проверка на предмет привлечения к ответственности лиц, допустивших нелегалов к работе.

Напомним, проживающим в Новосибирской области иностранным гражданам запретили вести трудовую деятельность в некоторых сферах торговли и в такси.