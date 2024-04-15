сегодня
15 апреля, 23:48
пробки
1/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 93.58 | eur 99.79
сегодня
15 апреля, 23:48
пробки
1/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 93.58 | eur 99.79
сегодня 23:30
общество

Сразу 176 мигрантов нашли в одной организации Новосибирска

Фото: УМВД России по Новосибирской области

Полиция и Росгвардия наведались в одну из организаций Новосибирской области, где выявили 176 иностранных работников.

Компания расположена в Новосибирском районе — что это за организация, в УМВД не сообщают.

По данным пресс-службы окружного ведомства, здесь нашли нарушения. В отношении восьмерых сотрудников составили административные протоколы по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Также организована проверка на предмет привлечения к ответственности лиц, допустивших нелегалов к работе.

Напомним, проживающим в Новосибирской области иностранным гражданам запретили вести трудовую деятельность в некоторых сферах торговли и в такси.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в