Стало известно, кто попросил снести нелегальные торговые точки мигрантов в Новосибирске

В Новосибирске мужчина устранил незаконный рынок в районе ГБШ.

Видео происшествия, которое распространилось в социальных сетях, собрало сотни тысяч просмотров. Люди активно поддержали его действия. Об этом пишет Infopro54.

Проблема стихийных рынков и незаконной торговли мигрантами не нова не только для Новосибирска, но и для других регионов. Часто мигранты нарушают законы, занимая земли и ведя торговлю без соответствующих разрешений.

За последнюю неделю только из Новосибирска было выдворено 70 мигрантов, а 194 человека нарушили миграционное законодательство.

Новость о том, что предприниматель с помощью тяжелой техники устранил незаконную торговлю в Октябрьском районе, вызвала широкий резонанс у жителей.

По словам источника, знакомого с ситуацией, территория, где произошло происшествие, является частной. Предприниматель неоднократно предупреждал о проблеме и в пятницу произвел уборку на своем участке в рамках закона.

Полиция не выдвигает претензий ни к предпринимателю, ни к трактористу за их действия.

После этого события мигранты начали самостоятельно разбирать свои торговые точки, и торговля нарушителей временно прекратилась. Жители надеются, что подобные нарушения больше не повторятся.

Местные жители, которые долго страдали от незаконной торговли на данной территории, предложили обустроить ее в виде сквера для общественного отдыха.

На данный момент планы владельца земли остаются неизвестными.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области мигрантам запретят работать по некоторым видам деятельности.