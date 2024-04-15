Теракт в «Крокус Сити Холл»: что известно на 15 апреля

В материале Сиб.фм собрали все, что известно о теракте в «Крокус Сити Холле» на утро 15 апреля.

22 марта 2024 года в Подмосковье произошла страшная трагедия, которая унесла за собой множество людей. Перед выступлением группы «Пикник», которое должно было начаться в 20:00 по московскому времени, террористы ворвались в здание «Крокус Сити Холла» и начали расстреливать людей, в том числе и детей. По последним данным, погибло 144 человека, а более 300 пострадали.

Всех преступников удалось поймать и задержать на следующий день, когда они хотели пересечь границу Украины. Сейчас они находятся в СИЗО до 22 мая 2024 года.

После допроса стало известно, что все фигуранты дела являются гражданами Таджикистана, один из которых некоторое время был прописан в квартире в Новосибирске и работал таксистом — Далерджон Мирзоев*.

После теракта всех преступников внесли в список экстремистов и террористов.

Сейчас проходят обсуждения о дальнейшем наказании террористов, в том числе, неоднократно поднималась тема о возможности смертной казни для них.

Также на Первом канале показали кадры еще одного допроса четырех фигурантов, в ходе которого они рассказали, кто был их кураторам и какие дальнейшие действия они должны были предпринять после теракта.

После чего стала известна информация и о том, что в перечень террористов включили предполагаемых пособников исполнителей теракта братьев Аминчона* и Диловара Исломова*, их отца Исроила Исломова*, Алишера Касимова*, Лутфулло Назримада*, Якубджони Юсуфзоду* и Мухаммада Шарипзоду*.

* — внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.