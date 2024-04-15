У экс-министра ЖКХ и энергетики НСО Архипова арестовали имущество на 14 млн рублей

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, у министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова арестовали имущество.

Уголовное дело связано с банкротством бывшего регионального оператора по вывозу бытовых отходов ООО «Экология-Новосибирск».

Компания не выполнила свои обязательства по соглашению, заключенному в 2018 году на 10 лет, и министр принял решение отозвать требование об уплате банковской гарантии в размере более чем 220 миллионов рублей. Эти средства должны были поступить в бюджет Новосибирской области.

Общая стоимость арестованного имущества и денежных средств превысила 14 миллионов рублей.

Напомним, что эксперты прокомментировали задержание министра.