Эксперты прокомментировали задержание министра ЖКХ и энергетики НСО Архипова

По мнению экспертов, задержание носит важное послание.

Задержание, а после помещение в СИЗО министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова вызвало волну вопросов.

Уголовное дело связано с банкротством бывшего регионального оператора по вывозу бытовых отходов ООО «Экология-Новосибирск».

По данным источника Сиб.фм, компания не выполнила свои обязательства по соглашению, заключенному в 2018 году на 10 лет, и министр принял решение отозвать требование об уплате банковской гарантии в размере более чем 220 миллионов рублей. Эти средства должны были поступить в бюджет Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями.

В марте 2023 года компанию «Экология-Новосибирск» признали банкротом.

Эксперты считают, что решение арестовать министра содержит важное послание, но не ясно, кому именно оно адресовано.

По мнению экспертов, вмешательство властей в ситуацию с компанией, может говорить о серьезных нарушениях и возможных преступлениях.

Этот случай обнажил проблему управления отходов и качества работы региональных операторов, что свидетельствует о том, что необходимо тщательнее следить за действиями подобных организаций.