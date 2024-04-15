В Красноярске студентка умерла во время занятий

Студентка Сибирского федерального университета умерла на занятиях в результате приступа астмы.

Инцидент произошел 15 апреля в корпусе на улице Академика Киренского 26а. Во время занятий 22-летняя студентка стала задыхаться. Об этом пишет «МК в Красноярске».

По информации пресс-службы вуза, на место происшествия была вызвана скорая помощь, но спасти девушку не удалось.

Студентка страдала астмой с детства. Приступ произошел из-за окончания ингалятора. Однако, несмотря на попытки одногруппников достать новый ингалятор, помощь пришла слишком поздно.

По данным Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, смерть студентки не имеет криминального характера. Следственные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего.

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