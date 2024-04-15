В Новосибирске фонтан «Мишка» запустят в тестовом режиме 25 апреля

Фонтан «Мишка» в Первомайском сквере Новосибирска будет запущен в тестовом режиме 25 апреля.

Продолжается благоустройство сквера, где подрядчик в настоящее время исправляет дефекты твёрдого покрытия, а также заменяет тротуарную плитку возле Краеведческого музея. Это будет первый запуск фонтана после его реставрации.

Заместитель мэра Новосибирска по культуре, спорту и молодежной политике Анна Терешкова провела инспекцию сквера после зимы. Работы по благоустройству сквера являются частью комплексного проекта, выполняемого несколькими подрядчиками. В прошлом году установка инженерных коммуникаций, системы безопасности и новой системы освещения были выполнены без нареканий.

Фонтан «Мишка» является популярным объектом среди новосибирцев, поэтому реставраторы стремятся воссоздать его в первозданном виде. Работы по восстановлению фигуры медвежонка проводились зимой в специальном тепловом шатре, где были выполнены бетонные и гранитные работы, а также проверена непроницаемость. В настоящее время завершается наружная отделка чаши и установка оборудования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском продлили запрет проезда по двум дорогам из-за паводка.