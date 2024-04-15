В Новосибирске рассказали, что ждет тракториста за снос нелегальных торговых точек

В Новосибирске мужчина, который ликвидировал незаконные торговые точки, теперь стал объектом внимания после своего поступка.

Видео, распространенное в соцсетях, привлекло огромное количество внимания и поддержки со стороны горожан. Многие выразили желание видеть продолжение подобных действий. Об этом пишет Infopro54.

Проблема нелегальных палаток и киосков с товарами стала актуальной не только для Новосибирска, но и для других регионов. Мигранты часто занимают земли и начинают там свой бизнес без соответствующих разрешений, что ведет к многочисленным нарушениям. По данным МВД, за прошедшую неделю только из Новосибирска было выдворено 70 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство.

Тракторист, который устранил самовольно захваченную торговцами территорию в Октябрьском районе города, действовал в рамках закона. Полиция не имеет претензий к его действиям. Этот инцидент вызвал волну саморегуляции среди мигрантов, которые начали демонтировать свои палатки и киоски.

На данный момент официальных заявлений от владельца территории о его дальнейших планах не поступало.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске несовершеннолетние мигранты совершают треть преступлений.