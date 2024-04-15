В Новосибирской области начался пожароопасный сезон

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о начале пожароопасного сезона. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

По новому постановлению, пожароопасный сезон установлен на территории ряда районов и городов области. К ним относятся Баганский, Барабинский, Доволенский, Здвинский, Искитимский, Карасукский, Колыванский, Коченевский и Кочковский районы. Также подвергнуты мерам контроля и предупреждения районы Краснозерский, Купинский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский и Чистоозерный, а также города Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь и рабочий поселок Кольцово.

Представители Министерства природных ресурсов и экологии региона призвали жителей быть бдительными и соблюдать правила безопасности в лесу, чтобы предотвратить возможные пожары.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин взял на контроль смерть пожилой женщины в Новосибирске.