В Новосибирской области прошли град и смерч

14 апреля в Новосибирской области наблюдались град и смерч.
В социальной сети “ВКонтакте” в группе администрации Карасукского района опубликовали видео, на котором произошли редкие природные явления 14 апреля.
На кадрах заметно, как не крупный град слоем полностью накрыл землю в Карасуке Новосибирской области.
В том числе и жители Искитима поделились кадрами града и мусорного смерча в социальных сетях — они засняли, как сильный поток ветра начал сметать весь уличный мусор и закручивать его в вихрь.
Напомним, что в Новосибирске ожидается потепление до +15 градусов.