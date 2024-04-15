В Новосибирской области прошли град и смерч

14 апреля в Новосибирской области наблюдались град и смерч.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе администрации Карасукского района опубликовали видео, на котором произошли редкие природные явления 14 апреля.

На кадрах заметно, как не крупный град слоем полностью накрыл землю в Карасуке Новосибирской области.

В том числе и жители Искитима поделились кадрами града и мусорного смерча в социальных сетях — они засняли, как сильный поток ветра начал сметать весь уличный мусор и закручивать его в вихрь.

Напомним, что в Новосибирске ожидается потепление до +15 градусов.