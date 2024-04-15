В ТЦ Новосибирска началась охота на мигрантов-уклонистов

В крупных торговых центрах Новосибирска началась активная охота на мигрантов, которые уклоняются от военной службы.

В торговом центре “Пашино” устроили рейд по мигрантам-уклонистам от военной службы. Сейчас правоохранительные органы проверяют соблюдение требований законодательства по воинскому учёту среди граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Новосибирской области.

В результате проверили 40 человек, из которых двоим выписали повестку в военный комиссариат для постановки на воинский учет и призыва на военную службу.

Напомним, что в Новосибирске несовершеннолетние мигранты совершают треть преступлений.