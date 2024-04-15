сегодня
15 апреля, 12:56
пробки
5/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 93.44 | eur 99.72
сегодня
15 апреля, 12:56
пробки
5/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 93.44 | eur 99.72
сегодня 09:38
общество

В ТЦ Новосибирска началась охота на мигрантов-уклонистов

Фото: Администрация Новосибирской области

В крупных торговых центрах Новосибирска началась активная охота на мигрантов, которые уклоняются от военной службы.

В торговом центре “Пашино” устроили рейд по мигрантам-уклонистам от военной службы. Сейчас правоохранительные органы проверяют соблюдение требований законодательства по воинскому учёту среди граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Новосибирской области.

В результате проверили 40 человек, из которых двоим выписали повестку в военный комиссариат для постановки на воинский учет и призыва на военную службу.

Напомним, что в Новосибирске несовершеннолетние мигранты совершают треть преступлений.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в