Житель Новосибирска с позывным «Утюг» получил медаль «За храбрость» на СВО

Новосибирец с позывным «Утюг» получил медаль «За храбрость» на специальной военной операции.

Как сообщает портал VN.ru, житель Дивногорского микрорайона Новосибирской области, участник специальной военной операции, с позывным «Утюг», получил медаль второй степени за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач.

Уточняется, что сибиряк участвует в СВО с февраля 2022 года. Сейчас он получил ранение и восстанавливается дома, после чего планирует вновь вернуться на фронт.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что под Новосибирском у вдовы участника СВО отобрали медаль «Вагнера».