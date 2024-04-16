Активисты хотят запретить мигрантам работать в такси Новосибирска

В Новосибирске активисты против того, чтобы мигранты работали в местном такси.

На сайте координационного совета Новосибирска опубликовали документ, в котором общественники просят запретить мигрантам работать в сфере услуг. С данным запросом активисты обратились к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Прежде всего, общественники хотят проверить иностранных граждан, получивших российское гражданство за последние 10 лет, также они предлагают лишать гражданства тех, кто так и не выучил русский язык.

Еще активисты предложили запретить мигрантам работать на стройках, сельском хозяйстве, такси, общепите, перевозках, образовании, медицине и гостиницах.

Напомним, что в Новосибирске несовершеннолетние мигранты совершают треть преступлений.