Бывшего главу департамента транспорта мэрии задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали бывшего главу департамента транспорта мэрии Новосибирска Романа Дронова.

Как сообщил Telegram-канал «Горводоканал», сейчас проводятся обыски в кабинете бывшего руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романа Дронова.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в отношении Романа Дронова «о задержании в порядке ст. 91 УПК РФ решение не принято», однако в мэрии подтвердили информацию об обыске его кабинета.

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