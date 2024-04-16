сегодня
16 апреля, 12:58
пробки
5/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 93.58 | eur 99.79
сегодня
16 апреля, 12:58
пробки
5/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 93.58 | eur 99.79
сегодня 11:19
общество

Бывшего главу департамента транспорта мэрии задержали в Новосибирске

Фото: nsknews.info

В Новосибирске задержали бывшего главу департамента транспорта мэрии Новосибирска Романа Дронова.

Как сообщил Telegram-канал «Горводоканал», сейчас проводятся обыски в кабинете бывшего руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романа Дронова.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в отношении Романа Дронова «о задержании в порядке ст. 91 УПК РФ решение не принято», однако в мэрии подтвердили информацию об обыске его кабинета.

Напомним, чем закончилось громкое уголовное дело участников картеля клиники Мешалкина

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в