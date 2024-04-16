«Чище стало во всех смыслах»: опубликованы кадры снесенных павильонов на Хилокском рынке в Новосибирске

В Хилокском районе Новосибирска закрыли все ярмарки.

На прошлой неделе делегация Роспотреба, Росреестра, МЧС и мэрии провела рейд и потребовала закрыть левые торговые точки. Попутно нашли мигрантов, которые нарушали закон.

К делу подключилась прокуратура. Теперь все ярмарки потребовали закрыть. Павильоны снесли.

В паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» жители города радуются закрытию ярмарок.

«Сегодня поеду специально, полюбоваться!», «Вообще красота, был какой то кишлак, а сейчас любо — дорого посмотреть!», «Чище стало во всем смыслах», — пишут жители Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что все торговые лавочки из-за их опасности закроют в Хилокском микрорайоне Новосибирска.