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общество

«Чище стало во всех смыслах»: опубликованы кадры снесенных павильонов на Хилокском рынке в Новосибирске

Фото: Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!

В Хилокском районе Новосибирска закрыли все ярмарки.

На прошлой неделе делегация Роспотреба, Росреестра, МЧС и мэрии провела рейд и потребовала закрыть левые торговые точки. Попутно нашли мигрантов, которые нарушали закон.

Фото «Чище стало во всех смыслах»: опубликованы кадры снесенных павильонов на Хилокском рынке в Новосибирске 2

К делу подключилась прокуратура. Теперь все ярмарки потребовали закрыть. Павильоны снесли.

В паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» жители города радуются закрытию ярмарок.

Фото «Чище стало во всех смыслах»: опубликованы кадры снесенных павильонов на Хилокском рынке в Новосибирске 3

«Сегодня поеду специально, полюбоваться!», «Вообще красота, был какой то кишлак, а сейчас любо — дорого посмотреть!», «Чище стало во всем смыслах», — пишут жители Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что все торговые лавочки из-за их опасности закроют в Хилокском микрорайоне Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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