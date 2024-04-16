Депутат Госдумы Игнатoв прокомментировал победу Кудрявцева на выборах мэра Новосибирска

Виктор Игнатoв прокомментировал победу Максима Кудрявцева на выборах мэра Новосибирска.

16 апреля прошли выборы мэра Новосибирска. Новым градоначальником стал Максим Кудрявцев. Он набрал 40 из 45 голосов. Второй претендент Игорь Украинцев получил три голоса. Также в ходе подсчета обнаружили два испорченных бюллетеня.

Виктор Игнатoв, депутат Государственный Думы РФ, поздравил Максима Кудрявцева с новой должностью. Он назвал его победу убедительной в связи с большим количеством голосов, которые получил новый мэр.

«Жители города связывают с новым мэром большие надежды. Новосибирск должен укрепить свое лидерство в роли третьего города страны не только по численности населения, но и по качеству жизни и комфортности городской среды», — сказал депутат.

Он также отметил, что рад, что в числе первоочередных задач, которые определил для себя Кудрявцев, стоят самые важные проблемы горожан: ветхость и изношенность коммунального хозяйства города, уборка улиц, экологическая ситуация в городе, развитие электротранспорта.

«До сих пор ситуация в городе менялась в лучшую сторону слишком медленно. Очень надеюсь, что вам удастся принципиально изменить подходы к управлению мегаполисом. Мы, новосибирцы – ваши единомышленники, готовы оказывать поддержку новому мэру в этой непростой работе», — подытожил Игнатoв.