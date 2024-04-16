Движение по 3 новосибирским улицам ограничат на 4 месяца

Автомобилистов Новосибирска предупредили о временных неудобствах проезда по дорогам.

В пресс-службе администрации Новосибирска сообщили, что масштабные работы на теплосетях пройдут с 15 мая по 15 сентября. Проезд по двум улицам закроют и ограничат, а еще на одной сузят проезжую часть для удобства и безопасности.

В Ленинском районе ограничат движение на улице Пархоменко на участке от дома № 72 до перекрестка с Троллейной. В Калининском районе закроют движение по улице Дунаевского на участке от дома № 16 до дома № 25/1, на Родниках на три метра сузят дорогу улицы Тюленина от дома № 4 до № 8.

Напомним, в Новосибирске 28 апреля ограничат движение авто из-за легкоатлетической эстафеты.