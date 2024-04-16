В Новосибирске эксперт Зарипова рассказала о последствиях запрета работать в такси мигрантам

Эксперт Ирина Зарипова считает, что в Новосибирске не поднимутся тарифы после запрета мигрантам работать в такси.

В понедельник, 15 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, в котором устанавливается запрет работать мигрантам в такси, а также в сфере торговли напитками и табаком.

Согласно документам, данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности жизни населения, а также приоритетного трудоустройства граждан России.

Председатель общественной организации по развитию такси в России Ирина Зарипова в разговоре с корреспондентом Сиб.фм сообщила, что кардинальных изменений тарифами в Новосибирске не будет.

Зарипова считает, что количество мигрантов в новосибирском такси небольшое по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом.

«На мой взгляд, в Новосибирской области каких-то больших перекосов не будет, с точки зрения дефицита водителей», — отметила она.

Собеседница добавила, что мигранты, которые потеряют возможность таксовать, смогут уйти в курьерскую службу.



Напомним, таксист из Новосибирска Елена Чистякова рассказала, как зарабатывает 5000 рублей в день