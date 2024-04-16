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общество

Игорь Украинцев предложил заморозить тарифы на проезд в общественном транспорте в Новосибирске

Фото: BFM-Новосибирск

Кандидат в мэры Новосибирска Игорь Украинцев представил свою программу по развитию мегаполиса на сессии горсовета.

Сейчас в Новосибирске проходит сессия Совета депутатов города, на которой выберут мэра. Среди претендентов на пост — Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев.

Во время представления своей программы по развитию города Игорь Украинцев отметил, что в настоящее время активно создаются комфортные условия для автомобилистов, однако на пешеходах не акцентирует внимание.

Поэтому Украинцев предлагает, в первую очередь, думать о пешеходах и пассажирах общественного транспорта во время принятия важных инфраструктурных решений.

В том числе, Игорь Украинцев предложил сделать улицу Ленина пешеходной и запретить парковку машин на площади Ленина.

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Валерия Митрохина
Журналист

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