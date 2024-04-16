В Новосибирске депутаты выбирают нового мэра — прямая трансляция

В Новосибирска началась сессия Совета депутатов города Новосибирска, на которой выберут мэра. Среди претендентов на пост — Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев.

В Новосибирске началась сессия Горсовета по выборам нового мэра города. Сиб.фм ведет прямую трансляцию.

Среди кандидатов Максим Кудрявцев и Игорь Украинцев. Претенденты на пост градоначальника должны представить свою программу развития города и ответить на вопросы комиссии. Все завершится тайным голосованием среди депутатов горсовета.

Обновлено 10:25. Первым выступает Игорь Украинцев со своей программой по развитию города:

1. Новосибирск должен оставаться уникальным городом;

2. развитие сферы образования в городе, внедрение кластерного подхода, мастер-план каждого микрорайона. Украинцев обещает модернизировать образовательные учреждения для детей;



3. доступная среда для людей, избавление от пробок;



4. развитие рельсового транспорта (трамваи);



5. заморозка тарифом на транспорт;



6. капитальный ремонт города, генеральная уборка города, водно-зелёный каркас города, а также появление общественных туалетов;

7. реконструкция и создание новых парков, улицу Ленина сделать пешеходной, избавиться от парковки на площади Ленина.



Отвечая на вопросы от депутатов, Украинцев заявил, что в случае избрания на пост Мэра, в первую неделю сделает улицу Ленина пешеходной, а также уберет парковку на площади Ленина.



Обновлено 10:58. Выступает второй кандидат на пост мэра Максим Кудрявцев, зачитывая свою программу по развитию города:



1. Городские власти должны слышать жителей города;

2. ремонт дорог, благоустройство города, улучшение транспорта и социальной инфраструктуры;

3. капитальный ремонт школ и детских садов, борьба с дефицитом мест.

Напомним, в первом этапе конкурса участвовали 17 человек. 4 апреля среди них провели тестирование и собеседование. Кандидатам раздали распечатанные задания и забрали мобильные телефоны. Восемь членов конкурсной комиссии, а также камеры видеонаблюдения следили за процессом.

Справились с заданием только два человека, Кудрявцев и Украинцев.