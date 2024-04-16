Кандидат на пост мэра Кудрявцев пообещал отмыть Новосибирск к майским праздникам

Максим Кудрявцев, кандидат на пост градоначальника Новосибирска, пообещал отмыть город к майским праздникам.

В Новосибирске проходит сессия Совета депутатов города, на которой выберут мэра города. Из кандидатов — Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев.

Депутат Сафонкин Степан задал вопрос Кудрявцеву о первоочередных оперативных решениях, которые будут приняты им в случае вступления в должность мэра.

Кудрявцев ответил, что в первую очередь хочет организовать систему уборки города.

«Если мы вместе, скоординировано с комиссиями Горсовета сможем выстроить эту работу, то жители города Новосибирска изменения увидят практически сразу», — сказал кандидат на пост мэра.