Кандидата на пост мэра Новосибирска Украинцева назвали двоечником

В Новосибирске проходит сессия Совета депутатов города.

В данный момент в Новосибирске проходит сессия Горсовета по выборам нового мэра города. Среди претендентов на должность градоначальника — Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев.

Первым с программой по развитию города выступил Игорь Украинцев. После его речи депутат Антон Бурмистров напомнил кандидату, что тот в 2023 году поддержал отмену прямых выборов мэра жителями города. Украинцев был и среди тех, кто голосовал против поправки Бурмистрова, которая устанавливает среднюю оценку «тройка» и выше для прохождения в финал конкурса.

«По иронии судьбы, вы сейчас получили оценку ниже «тройки», и если бы поправка была принята, то конкурс бы вообще не состоялся. Как вы считаете, какой мэр лучше — «мэр-двоечник», которого оценила конкурсная комиссия, или мэр, которого выбрали на общенародных выборах горожане?», — спросил депутат.

В ответ на это Игорь Украинцев объяснил, что, несмотря на статус «двоечника» ему удалось дойти до финала конкурса. Это говорит о его компетенции и знаниях в этой области.