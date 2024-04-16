Кологривый после ареста в Новосибирске обещает хулиганить только в кино

Новосибирский актер Никита Кологривый, отсидевший в СИЗО семь суток за хулиганство, заявил, что переосмыслил свою жизнь.

В разговоре с корреспондентом «СтарХит» артист сказал, что после произошедшего будет хулиганить только в кино. У него на ближайших год запланировано уже 11 картин.

Звезда «Слова пацана» призвал поклонников не повторять его ошибки. Также он обещал продолжать сочинять стихи для своей двухлетней дочери Есении.

Напомним, Никита Кологривый был арестован 20 марта после скандала в баре Новосибирска. Там он укусил официантку и разнес мебель.