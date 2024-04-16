Мужчину из Новосибирской области обвиняют в убийстве знакомого в новогоднюю ночь

Обвиняемый нанес 60-летнему соседу множественные удары по голове и телу.

Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Искитима, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в декабре прошлого года обвиняемый посетил свою знакомую в одном из сел Каргатского района. Во время новогоднего застолья в доме возник конфликт между обвиняемым и его 60-летним соседом. Ссора переросла в драку, в результате которой обвиняемый нанес множественные удары потерпевшему, что привело к его смерти на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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