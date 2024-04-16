В Новосибирске возьмут образец ДНК у матери пропавшей 20 лет назад Екатерины Завьяловой

В Новосибирске в 2003 году пропала студентка — её мать больше 20 лет добивается расследования.

В ноябре 2003 года в Новосибирске пропала студентка медицинской академии. 18-летняя Екатерина Завьялова поехала в ночной клуб, но не вернулась домой. С тех пор её никто не видел. Мать девушки, Елена, заявила Сиб.фм, что уголовное дело никак не расследовалось. Спустя 21 год пропавшей заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения знакомой Елены. Он поручил предоставить ему подробности по уголовному делу.

Поступление в Новосибирск

На тот момент, 18-летняя Екатерина Завьялова из Ноябрьска в 2002 году поступила в медицинскую академию Новосибирска (сейчас НГМУ, прим.ред.) на стоматолога. С ней в город приехала мама с братом, чтобы помочь обустроиться. На ул. Кропоткина ей сняли комнату, где она подружилась с дочерью хозяйки квартиры.

По словам Елены, 2 ноября 2003 года Екатерина вместе с подругой пошли в местное кафе, где познакомились с парнями, однако, по неизвестным причинам, Катя позже поехала одна в клуб «Меддисон» и пропала.

Нет тела, нет дела

Об исчезновении дочери Елена узнала только 5 ноября от хозяйки квартиры, которая сообщила, что Катя уже три дня не появляется дома. Женщина в срочном порядке полетела в Новосибирск, где заявила в правоохранительные органы о пропаже, но там, по её словам, стали отговаривать от заявления, ссылаясь на праздники. Документ получилось подать только 10 ноября.

Елена подала объявление о пропаже Кати на местное телевидение, а также расклеивала листовки и обзванивала морги. Всё было безрезультатно.

Возбуждения дела удалось добиться, как вспоминает Елена, только после обращения в прокуратуру, но, по её словам, правоохранительные органы постоянно перекидывали дело в разные отделы.

Елена связывает это с тем, что у пропавшей дочери одним из первых знакомых был полицейский из уголовного розыска, с которым они дружили. Женщина считает, что он может что-то знать об исчезновении Кати, но до сих пор молчит. Сам же мужчина, по её словам, отрицает, что когда-то был знаком с её дочерью.

«В деле сейчас пять томов, но нет никаких зацепок. Я умоляла опросить работников клуба, таксистов, но даже этого не было сделано», — говорит Елена.

Женщина надеется, что после внимания Александра Бастрыкина дело возобновят. С ней на связь уже вышли следователи. По её словам, у неё должны взять образец ДНК для дальнейших действий, однако для этого пока её никто никуда не приглашал. Сама женщина давно живёт в Калининградской области.

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