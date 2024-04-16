На обновление фасада музыкального театра в Новосибирске потратят 32 млн

В Новосибирске отремонтируют фасад музыкального театра, на что рассчитывают направить 32 млн рублей.

На сайте Госзакупок объявили поиск подрядчика, готового взяться за работу. Нужно отремонтировать фасад площадью 2,8 тысячи квадратных метров, для чего изначально потребуется демонтировать водосточную систему и пластиковые откосы. Завершить ремонт планируется до 6 сентября этого года.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 2 мая.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске отремонтируют здание «Дом «Аэрофлота»». Идет поиск подрядной организации.