Новосибирские нейрохирурги внедряют новые способы лечения «туннельного синдрома»

В Новосибирске собрались медики из разных регионов и стран, чтобы обсудить современные методы лечения туннельных невропатий, при которых у людей немеют кисти рук, мучают жуткие боли.

Мероприятие прошло в городской клинической больнице № 34, куда приехали кистевые хирурги, травматологи, ортопеды, неврологи, ревматологи, нейрохирурги, реабилитологи, функциональные и лучевые диагносты со всей России и ближнего зарубежья. Они говорили о мультидисциплинарном подходе к синдрому карпального канала, чтобы выработать единый алгоритм диагностики и выбора тактики лечения.

«Пациенты с таким симптомом, как онемение кисти, приходят [в первую очередь] к неврологу, а не к хирургу. Часто неврологи ставят шейный остеохондроз, выписывают направление на МРТ, начинают лечить терапевтическими методами. А уже к нам пациенты, бывает, только через несколько лет доходят. Мы рассекаем связку на том уровне, где передавило нерв, и человек, который не спал несколько месяцев, просыпался от боли каждую ночь, после операции уже на следующий день [прекрасно] спит», — прокомментировал заведующий отделением микрохирургии кисти ГКБ № 34 Владимир Баранов.

Для участников конференции организовали мастер-классы по проведению операции разными методами: классическим, эндоскопическим и малоинвазивным – рассечение карпальной связки крючком – разработка петербургских хирургов.

Новосибирские врачи готовы внедрить малоиназивные методы в свою практику – в новом корпусе больницы № 34 есть все необходимое для этого оборудование.

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