Новосибирский «Локомотив» поборется за 5 место Суперлиги по волейболу

Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одержал победу в серии матчей против красноярского «Енисея» и теперь готовится к борьбе за пятое место в текущем сезоне Суперлиги.

Решающий поединок серии финала за 5-8 места прошёл в Красноярске, где команда под руководством Пламена Константинова выиграла со счётом 3:2 (25:23, 36:34, 24:26, 27:29, 13:15). Несмотря на трудности в первых двух сетах, «Локомотив» смог сделать камбэк и одержать победу на тай-брейке.

Заслугу в победе можно приписать диагональному игроку Илье Казаченкову, набравшему 23 очка, а также доигровщику Омару Курбанову, который добавил в копилку команды 20 очков.

Следующим шагом для «Локомотива» станет серия матчей за пятое место против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Первые два поединка пройдут в Новосибирске, хотя. Точные даты пока не объявлены.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский ВК «Локомотив» обыграл команду из Красноярска.